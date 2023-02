Ile zarabia się na ocenianiu wyników z Google? Mniej niż w fast foodzie

Pisaliśmy już wielokrotnie o pracy jako moderator TikToka, która – powiedzmy sobie szczerze – nie jest usłana różami. Przemoc, pornografia i samobójstwa to zaledwie wierzchołek góry lodowej, a to właśnie z filtrowania takich wyników utrzymują się pracownicy w tym zawodzie. Szukając wyników w Google nie myślimy o tym, że ktoś po drugiej stronie dba o pomyślność wyszukiwań, chroniąc użytkowników przed ściekiem, który każdego dnia trafia do sieci. W Google tacy nieszczęśnicy też istnieją i ich praca nie należy do najprzyjemniejszych, a na domiar złego zarobki są niższe niż w przeciętnej sieci fast food.

Moderatorzy wyników z Google narażeni na makabryczne treści

Ed Stackhouse to jeden z cichych bohaterów, którzy każdego dnia zajmują się „ocenianiem” wyników z Google, a jego zadaniem jest podjęcie decyzji, czy dana treść może trafić do szerszego grona odbiorców.

Źródło: Depositphotos

Czym konkretnie się zajmuje? W wypowiedzi dla Los Angesles Times Stackhouse przekazał, że jego praca często wiąże się z przeglądaniem makabrycznych treści. W ostatnim czasie zajmował się głównie moderowaniem materiałów dla samobójców. „Jak się powiesić” lub „jakiej liny użyć” to niektóre w wyników, z jakimi zmagać się musi moderacja Google. Stackhouse donosi, że w ostatnich miesiącach wiele uwagi poświęcać musi dziwnym artykułom, generowanym prawdopodobnie przez sztuczną inteligencję, które dokładnie przeanalizuje i stwierdza, czy przedstawione w nich treści mają związek z rzeczywistością.

Google nie dość, że zaliczyło mocny poślizg w wyścigu po dominację na rynku chatbotów, to jeszcze spartaczył prezentację Barda, czyli odpowiedzi na Chat GPT od Open AI. To zaś przełożyło się bezpośrednio na wyniki finansowe Alphabet – firma macierzysta zanotowała spadek na poziomie 100 milionów dolarów. W związku z tym nie ma się co dziwić, że Google tnie koszta i płaci swoim moderatorom gorsze. O jakich zarobkach mowa?

„Oceniacze” mówią dość i składają petycję

„Zarabiamy jedne z najniższych zarobków w Stanach Zjednoczonych” – przekazał w wywiadzie Ed Stackhouse. Pomimo dekady doświadczenia mężczyzna nie liczy na podwyżkę. Przeciętna pensja osoby zajmującej się ocenianiem wyników z Google wynosi 14 dolarów za godzinę. Stackhouse twierdzi, że jego córka – pracująca w sieci fast food – zarabia 3 dolary więcej na godzinę, niż on w globalnej korporacji technologicznej. Dzieje się tak dlatego, że „oceniający” rekrutowani są zazwyczaj przez zewnętrznych podwykonawców, którzy narzucają swoje warunki.

Źródło: Raters Union

Obawy dotyczą też rosnącej roli sztucznej inteligencji na rynku wyszukiwarek. Stackhouse obawia się, że czynnik ludzki z miesiąca na miesiąc będzie stawał się coraz mniej istotny, co na obecnym etapie może okazać się dla gigantów technologicznych strzałem w kolano, bo skrupulatne wyłapywanie błędów AI przez człowieka jest niezbędne do poprawnego eliminowania błędów. W związku z tym recenzenci wyników Google zorganizowali grupę, która rozpocznie serię protestów w celu wywalczenia lepszych warunków finansowych. Powstała nawet specjalna petycja – podpisana przez ponad 1100 osób – gdzie każdy zainteresowany może wyrazić swoje wsparcie dla inicjatywy. Szczegóły akcji dostępne są pod tym adresem.

Stock image from Depositphotos