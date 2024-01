Google wywołał niemal panikę zaniżając kurs złotówki

Rynek walutowy (tzw. forex) działa w zasadzie bez przerwy od poniedziałku do piątku, dzięki temu kursy walut określane są niejako na żywo. Wyjątkiem są weekendy i święta, kiedy potrafią się dziać cuda, co wczoraj udowodnił Google.

Google zasiał panikę wśród polskich użytkowników

Google zazwyczaj uchodzi za całkiem wiarygodne źródło informacji, szczególnie jeśli podaje je bezpośrednio, a nie tylko jako odnośniki do stron z wyszukiwarki. Gigant publikuje między innymi notowania akcji czy kursów walut, choć czasami zdarzają mu się błędy. Tak właśnie było wczoraj, kiedy to około 18:30 szacowany kurs polskiej złotówki w stosunku do najważniejszych walut zagranicznych zaczął szybko spadać. W szczytowym momencie według Google 1 euro kosztowało niemal 6 zł, a za 1 USD trzeba było zapłacić 5,4 zł. Problem tylko w tym, że dane te nie miały nic wspólnego z rzeczywistym kursem naszej waluty, który dzisiaj oscyluje w okolicach 4,34 zł za 1 euro i 3,93 zł za 1 USD, różnica to ponad 25%. Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy Google w trakcie dnia wolnego zakłamuje kurs złotówki, podobnie było w zeszłym roku w nocy z 6 na 7 stycznia.

Nie powstrzymało to jednak fali pytań na różnych finansowych grupach o tak słabe zachowanie złotówki. Niektórzy zaczęli nawet żartować, że mają kilka dolarów i jutro wybierają się kupić kilka mieszkań. Ba nawet niektórzy politycy zaczęli oskarżać rząd o osłabianie naszej waluty, nie mając pojęcia, że informacje podawane przez Google to po prostu błąd. 1 stycznia to święto praktycznie na całym świecie, w związku z tym rynki finansowe były wczoraj zamknięte, a notowania forex rozpoczęły się dopiero o 23:00 wraz ze startem azjatyckich sesji giełdowych. Google potrzebował znacznie więcej czasu na poprawę danych, jak cały czas widać na wykresie, dane unormowały się dopiero około 2:00 w nocy naszego czasu.

Minister Finansów uspokaja

Poruszenie w sieci było tak duże, że na swego rodzaju interwencję słowną zdecydował się nawet Minister Finansów - Andrzej Domański, który na swoim profilu w portalu X (wcześniej Twitter) opublikował uspokajającą notkę wraz z kursem szacowanym przez Bloomberga, czyli najbardziej wiarygodne źródło danych finansowych na świecie. Dobrze wiedzieć, że ktoś w rządzie cały czas trzyma rękę na pulsie, ale z drugiej strony szokujące jest jak niewiele potrzeba aby wywołać niemałą panikę. Osoby dyskutujące nad zawyżonym kursem walutowym podawanym przez Google zastanawiały się, czy wpływ na takie zachowanie ma sytuacja polityczna w kraju czy może nawet jakaś kolejna rakieta.

Biorąc pod uwagę skalę poruszenia, Google powinien chyba baczniej przyjrzeć się źródłom swoich informacji o kursach walutowych aby takich pomyłek uniknąć w przyszłości. Tak naprawdę nie wiemy skąd gigant bierze swoje dane, ale nie ulega wątpliwości, że nie zawsze są wiarygodne i nie jest to pierwszy przypadek gdy tak się dzieje. Na przyszłość w takich sytuacjach najlepiej się zachować spokój, dni świąteczne na rynkach finansowych gdy nie są dokonywane praktycznie żadne transakcje potrafią wprowadzać w błąd. Warto o tym pamiętać.