Powrót zakładek do Android Auto to dobry ruch

W starej wersji Android Auto zakładki były podstawowym elementem interfejsu. To dzięki nim można było się szybko przełączyć między mapą, listą kontaktów, pogodą oraz aplikacją audio, z której aktualnie korzystaliśmy. W nowej wersji interfejsu, która pojawiła się już blisko 2 lata temu z tego udogodnienia zrezygnowano i nie wszyscy byli z takiego obrotu spraw zadowoleni. Wtedy lepiej też działało odczytywanie wiadomości przez polskiego lektora, ale to już temat na inny artykuł.

Wygląda jednak na to, że zakładki powrócą do Android Auto, ale tym razem pojawią się w górnej części interfejsu. Google podobno testuje już to rozwiązanie u wybranych użytkowników, choć jak z większością takich zmian, jest ona aktywowana po stronie serwera, więc pomimo takich samych wersji aplikacji, mogą one u każdego działać inaczej. To standardowa praktyka np. w Mapach Google, gdzie też często różne niewielkie zmiany w interfejsie są testowane na małej grupie osób.