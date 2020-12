WhatsApp oskarżony o udzielenie pełnego dostępu do rozmów i plików Google w celach reklamowych

Nigdy nie wierzyłem specjalnie w dobre intencje korporacji — jakiejkolwiek. Ale jednak tutejsze oskarżenia za rzekome udostępnianie danych w 2015 roku, tuż po przejęciu komunikatora, brzmią naprawdę niewiarygodnie. Chociażby ze względu na szyfrowanie end-to-end i decentralizację informacji na temat użytkowników. Właśnie po to się je wykorzystuje, by firmy nie mogły jednym kliknięciem sprzedawać swoich użytkowników wedle kolejnej oferty.

Facebook does not have that data. The only explanation could be the optional WhatsApp backup, which goes into GDrive on Android (iCloud on iOS). But I can’t imagine Google mining GDrive backups for advertising. That’s insane.

— Alex Stamos (@alexstamos) December 16, 2020