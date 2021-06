Google w wiecznej becie. Kolejna aplikacja trafia na cmentarz

Google udowodniło bowiem, że potrafi zabijać nawet aplikacje, które nie wymagają jakiejś specjalnej uwagi – Measure (wspomniana miarka AR), Timely (zegarek z alarmem) czy nawet bardzo popularne usługi jak Inbox. Przed nożem Google nic nie jest bezpieczne i jeżeli firma postanowi, że nie ma wystarczająco zasobów, by gonić za „the next big thing”, bez skrupułów odetnie zbędny balast. Problem polega na tym, że to co dla Google jest zbędne, dla użytkowników może być bardzo przydatne. W ten właśnie sposób Google samo zacisnęło sobie pętlę, generując niepewność co do swoich aplikacji. Co z tego, że firma wypuści bardzo dobry software, jeżeli większość użytkowników będzie przekonana, że to tylko kolejny dokończony w pół projekt który i tak za pół roku przestanie być wspierany? Ludziom będzie szkoda czasu i energii na wypróbowanie tego rozwiązania, albo też – wybiorą coś o podobnym działaniu od konkurencji.