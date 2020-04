Fragmentacja Androida na rynku to powód do ciągłych żartów z Google. Zarówno klienci jak i konkurencja bardzo chętnie wykorzystują to, aby podkreślić ułomność jaką charakteryzuje się Android na tym polu.

Przez lata Google na bieżąco aktualizował dane na temat wykorzystania poszczególnych dystrybucji. Pomimo, że było to głównie narzędzie dla programistów to dostęp do tych informacji był dostępny dla każdego. Fundamentalna idea stojąca za tymi liczbami to poinformowanie deweloperów do jakiego grona odbiorców trafią wybierając daną wersją systemu Android.

Niestety Google nie wystawiał sobie tym dobrego świadectwa. Z każdą kolejną wersją widać było rosnący problem, z którym Android nie mógł sobie poradzić. Kawałki tortu nowych wersji rosły niesamowicie wolno, za to ogromne porcje związane ze starymi, przestarzałymi wersjami nie chciały maleć.

Android się chowa

No dobra, nie cały Android, ale dane na temat jego fragmentacji. Od października 2018 roku coś się zaczęło dziać. Przed tą datą, Google aktualizował dane na temat wykorzystania dystrybucji w miesięcznych interwałach. Zmieniło się to 26 października 2018 roku bo od tego momentu przez blisko pół roku Google przestał pokazywać jak Android radzi sobie z problemem fragmentacji. Widać, że ta drobna drzazga zaczęła ich bardzo drażnić. W końcu Apple niemal na każdej konferencji punktował ich za to jak słabo sobie radzą na tym polu. Każdego może to zmęczyć.

Na następną aktualizacje przyszło nam czekać do I/O 2019. Dopiero tam aktualne dane o udziale poszczególnych dystrybucji Androida ujrzały światło dzienne. A jak to wygląda teraz? Jeszcze ciekawiej. Wychodzi na to, że Android schował się ze wstydu. Tak tak! Google zdjął wykres ze swojej strony.

Na szczęście dane nie stały się wiedzą tajemną. Google nie może sobie na to pozwolić. W końcu programiści muszą wiedzieć jaki udział rynku ma dana wersja żeby odpowiednio zaprojektować swoje aplikacje. Dostęp do nich jest stosunkowo prosty, ale wymaga chęci. Należy ściągnąć Android Studio, środowisko programistyczne służące do tworzenia aplikacji na Androida i utworzyć nowy projekt. Tam, przy wyborze wersji dostajemy dokładne informacje o udziale poszczególnych wersji systemu Android.

Jak Android sobie radzi?