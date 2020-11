Google udostępnia obsługę RCS z szyfrowaniem end-to-end

Cały świat (prawie)

Walka z wprowadzeniem nowego formatu trwała prawie dwa lata, ale w końcu zobaczymy jej efekty. W becie Android Messages nie dość, że RCS zostały już zaimplementowane, to jak się okazuje, wprowadzono do nich także szyfrowanie end-to-end, którego brak był szeroko krytykowany przez specjalistów. Usługa działa już wszędzie tam, gdzie dostępne są usługi Google. Jednym wyjątkiem jest Rosja oraz oczywiście Chiny, w których Google Services są całkowicie zablokowane.

Szyfrowanie

Szyfrowanie działać będzie tylko w przypadku komunikacji pomiędzy dwiema osobami, obie muszą mieć też nową wersję aplikacji. Nie podano jeszcze żadnych szczegółów na temat dostępności szyfrowania w czatach grupowych. Co ciekawe, Google w przypadku szyfrowania nie zdecydowało się na autorskie rozwiązania, korzysta z protokołu Signala. W przypadku gdy nasz rozmówca nie posiada Android Messages, komunikacja będzie wykonywana przy pomocy technologii SMS i MMS.

Nie jest to jednak koniec problemów z tym niełatwym wdrożeniem. Implementacja, którą stworzyło Google, w zakresie wspomnianego szyfrowania nie jest częścią tzw. Profilu Uniwersalnego, standardu koniecznego do powszechnego przejęcia tej technologii przez wszystkie zainteresowane podmioty. To powoduje, że w przypadku implementacji dokonanych przez inne podmioty szyfrowanie Google nie będzie działać. Google chce jednak współpracy w tym zakresie i być może ich determinacja w końcu zakończy erę SMS i upowszechni ten nowoczesny standard.

Źródło: [1]