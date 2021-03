Nowe Google TV przynosi coraz więcej ciekawych nowości

Google mocno eksperymentuje ostatnio ze swoim systemem dla smart TV, ale takie kroki nie są niespodzianką. Wiedzieliśmy, że Android TV czeka solidna przemiana, ale chyba nikt nie spodziewał się, że na rynku pojawi się zupełnie inna platforma Google TV (choć pod maską to nadal Android TV), która doczeka się trzech trybów pracy.

Sprawdziłem Google TV, które może zastąpić Android TV. [poradnik jak zainstalować]

O tym podstawowym pisałem w swoich wrażeniach z używania launchera Google TV, który można zainstalować na urządzeniu z Android TV. Prostsze i bardziej przejrzyste, a jednocześnie atrakcyjniejsze podejście do ekranu głównego sprawdza się jak należy. Ale w odpowiedzi na potrzeby użytkowników Google wprowadziło do Google TV na najnowszym Chromecast także tryb „apps-only”, który wyłącza wszystkie wodotryski i pozostawia na ekranie domowym jedynie skróty do zainstalowanych aplikacji.

Tryb podstawowy w Google TV pozwoli wyłączyć funkcje smart TV telewizora