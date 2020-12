Wyszukiwarka Google z trybem ciemnym. W końcu

Jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany interfejsu w ostatnich latach, to oprócz stale rosnącej popularności flat design, który dziś funkcjonuje już niemal wszędzie, użytkownicy w ostatnich latach mogli dostrzec głównie przechodzenie systemów operacyjnych, programów i witryn na tryb ciemny. Dziś obecny jest on zarówno w Windowsie, MacOS, Androidzie czy iOS. Oprócz tego niektóre programy (szczególnie systemowe) mają wdrożone theme awarness i zmieniają się na tryb ciemny, jeżeli tylko użytkownik ma ustawioną taką opcję. Niedawno na tryb ciemny przeszedł chociażby Facebook wraz z wszystkimi aplikacjami wchodzącymi w jego imperium. Bardzo podobnie jest z Google, które krok po kroku wdraża tryb ciemny w swoich usługach, m.in. Dokumentach Google. Jeżeli jednak chodzi o giganta z Mountain View, wciąż pozostawała w tej kwestii jedna ważna rzecz do zrobienia.

Google testuje tryb ciemny w swojej wyszukiwarce

Tryb ciemny ma sprawiać, że korzystanie z urządzenia będzie przyjemniejsze np. w nocy. Niektórzy jednak (jak np. ja) korzystają z niego non stop, ponieważ na ciemne tła patrzy się po prostu przyjemniej. Dlatego też wyszukiwarka, podstawowa usługa Google, będąca po prostu jedną wielką białą plamą, była omijana przeze mnie z daleka. Na szczęście Google postanowiło w końcu coś z tym zrobić. Jak donosi 9to5Google, firma zaczęła testy dla ciemnego wyglądu wyszukiwarki oraz strony z wynikami wyszukiwania.