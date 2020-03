Co to będzie z Google Stadia?

Google Stadia to bez wątpienia rewolucyjna platforma, która umożliwia streaming gier w wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu nie potrzebujemy w ogóle u siebie mieć żadnej konsoli czy komputera, ale nie da się też ukryć, że opinia na temat tej usługi są mieszane. Jedni zachwalają, drudzy narzekają i wygląda na to, że więcej ujrzymy tych drugich. Na pewno widać, że Amerykanie zaprezentowali testową wersję, której jeszcze brakuje do pełnoprawnego wariantu.

Okazuje się, że na horyzoncie widać jeszcze poważniejsze problemy dla Google. Mianowicie wydawcy i deweloperzy mówią, że gigant z Mountain View nie oferuje wystarczająco dużo pieniędzy, aby w ogóle myśleć o dostosowywaniu gier na potrzeby Stadii. Co więcej, pojawiają się też głosy, że nikt nie widzi sensu, aby wchodzić w tę usługę.

Obecnie Stadia nie może pochwalić się ogromną bazą graczy. To jeden wielki eksperyment, który nikogo szczególnie nie zachęca i bez gier trudno będzie liczyć na to, że ta sytuacja ulegnie zmianie. Samo Google zapewnia, że wszystko jest w porządku, a w tym roku planują wydać 120 gier, z których 10 będzie tytułami ekskluzywnie dostępnymi tylko na tę platformę. Ważniejsze może okazać się tu to, że firma wreszcie udostępnił platformę na więcej smartfonów z Androidem.

Typowy eksperyment z Mountain View

W temacie Stadii nie wolno pominąć tego, jak Google podchodzi do wielu swoich usług. Nie jest tajemnicą, że reklamowy gigant uwielbia tworzyć nowe rozwiązania, testować je, zamykać i zostawiać po nich pustkę. Szczególnie dobrze widać to po komunikatorach. Na przestrzeni ostatnich kilku lat doczekaliśmy się wielu propozycji i spodziewam się, że nawet przedstawiciele Google nie pamiętają już wszystkich. Nic zatem dziwnego, że deweloperzy nieszczególnie ufają w trwałość kolejnego eksperymentu, jakim jest Stadia.

Jednocześnie na rynku nie brakuje alternatyw. Szczególnie Nvidia z GeForce Now pokazuje, jak można zrobić sensowną platformę, bazując na bibliotece tytułów ze Steam i sądzę, że taka taktyka będzie zdecydowanie bardziej owocna. W przypadku Google może okazać się za rok lub dwa lata, że to jednak nie wyszło i Stadia nie będzie dłużej wspierana.

Moim zdaniem Googlowi cały czas brak jednej konkretnej strategii. W obszarze chmury publicznej po zmianie CEO udało im się wypracować wreszcie jeden cel i widać, że tam nie będą chcieli wprowadzać usług, które po chwili wyłączą, bo tak. Mimo wszystko Google to potężna korporacja i ich partnerzy oraz klienci oczekują dojrzałego działania, a nie startupowego podejścia.

