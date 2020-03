Słownik Google dodaje sortowanie definicji według tematów

Google wprowadzi ogólne kategorie, w których będziemy mogli odnaleźć dane słowa. Powyższy przykład pasowałby również do języka polskiego. Interwał to m.in. odstęp w czasie, odległość w przestrzeni, ale i różnica wysokości między dwoma dźwiękami współbrzmiącymi lub następującymi po sobie. Każdy fan ćwiczeń dobrze też wie, czym jest trening interwałowy. No i własnie – opcji znaczeniowych mamy całkiem wiele. Kategorie Google pozwolą nam przyjrzeć się znaczeniu słowa w każdej z nich, grupując je w przejrzysty sposób.

Tłumacz Google startuje z transkrypcją w aplikacji. Nowa funkcja wygląda świetnie

Im więcej znaczeń ma dane słowo, tym bardziej przydatne okaże się kategoryzowanie. W angielskim istnieje całkiem sporo słów, które można byłoby dopasować do licznych kategorii jak np. „set”. Od teraz dużo łatwiej będzie odnaleźć to, czego szukamy, ale i nauczyć się czegoś nowego. Uporządkowana struktura słownika okazuje się świetnym dodatkiem i miłym usprawnieniem do całości.