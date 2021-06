Google zainstalowało użytkownikom Androida aplikację śledzącą bez ich wiedzy

Na stronie pomocy Google czytamy jednak wprost, że aplikacje takie jak ta nie są instalowane automatycznie – i użytkownicy mają je pobierać samodzielnie. Przedstawiciele poszczególnych państw / regionów przygotowują je we własnym zakresie, ale później to użytkownicy mają prawo wyboru:

Aby dowiedzieć się, czy zdarzyło Ci się przebywać w pobliżu osoby, która zgłosiła w aplikacji, że ma COVID-19, możesz włączyć Powiadomienia o narażeniu na kontakt. Jeśli zmienisz zdanie, możesz je wyłączyć.

Aby korzystać z tego systemu, musisz pobrać oficjalną aplikację lokalnej rządowej instytucji zdrowia publicznego.

Jeśli masz COVID-19, możesz udostępnić tę informację w aplikacji, aby ostrzec osoby, które miały z Tobą kontakt.

Jeśli zdarzyło Ci się przebywać w pobliżu osoby, która zgłosiła, że ma COVID-19, aplikacja wyśle Ci powiadomienie i dalsze instrukcje.

Jak zatem doszło do tego, że w stanie Massachusetts na smartfonach z Androidem automatycznie miał oprogramowanie odpowiedzialne za śledzenie, bez żadnych zgód i instalacji? Android Central skontaktował się z przedstawicielem Google by ten wyjaśnił całą sytuację. Sytuacja może i jest wyjaśniona, ale nie sądzę, by poirytowani mieszkańcy byli z tego powodu spokojniejsi:

Współpracujemy z Departamentem Zdrowia Publicznego stanu Massachusetts, aby umożliwić użytkownikom aktywację systemu powiadomień o bezpośrednim narażeniu z ustawień telefonu z Androidem. Ta funkcja jest wbudowana w ustawienia urządzenia i jest automatycznie dystrybuowana przez Sklep Google Play, więc użytkownicy nie muszą pobierać osobnej aplikacji. Powiadomienia o narażeniu na COVID-19 są włączone tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie je włączy. Użytkownicy decydują, czy włączyć tę funkcję i czy udostępniać informacje za pośrednictwem systemu, aby ostrzec innych o możliwym narażeniu.

No to jak to w końcu jest – aby korzystać z tego systemu powiadomień MUSZĘ POBRAĆ oficjalną aplikację, czy jednak nie muszę? Ktoś tu się gubi w zeznaniach, a tymczasem trwa druga w ciągu raptem kilku miesięcyNie działają aplikacje na Androida – to globalna awaria systemu.