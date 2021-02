Google chce mierzyć puls przez… kamerkę. Dlaczego mnie to nie dziwi?

Jeżeli natomiast chodzi o mierzenie pulsu, to odbywać się to będzie za pomocą tylnej kamery, do któej trzeba będzie przyłożyć palec i która ma mierzyć drobne zmiany w kolorze naszej skóry. Jak zapewne się domyślacie, z precyzją będzie to miało niewiele wspólnego. Nie ma się więc co dziwić, że Google dla swojego pomysłu nie otrzymało certyfikacji FDA ( Federalna Agencja Żywności i Leków) i w żaden sposób taka metoda nie może być użyta do stawiania jakikolwiek diagnoz. Do czego więc się może przydać? Cóż, pomimo tego że Google zapewnia, że wszystkie dane o naszych parametrach życiowych są bezpieczne, to jakoś nie chce mi się wierzyć, że firma oprze się pokusie zarobienia na swoim pomyśle. W końcu, jeżeli coś jest za darmo, to ty jesteś towarem. Jak wiele zapłaciłyby koncerny farmaceutyczne za możliwość wyświetlenia swojej reklamy osobie z udokumentowanymi problemami z sercem bądź oddychaniem?

Warto się nad tym zastanowić…

