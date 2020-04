Google się ośmiesza próbując walczyć z oszustami w Sklepie Play

Jest mi niezmiernie przykro, drogie Google, ale jeżeli ktoś z użytkowników „dał się nabrać” pomimo tego, że zarówno fakt subskrypcji, jak i jej koszt miał podane na najbardziej wyeksponowanym miejscu w aplikacji, to nie wiem, gdzie jeszcze można by dodać alerty, aby ludzie przestali pobierać takie aplikacje. Moim zdaniem jedynym słusznym wyjściem byłoby po prostu nie przepuszczanie programów jak wspomniany „Unzip files” przez sito weryfikacyjne Sklepu. Koniec. Kropka. Każde inne działanie to w mojej ocenie tylko markowanie działania, a nie rozwiązanie problemu.

Powstaje pytanie: dlaczego Google pozwala na sprzedaż takich aplikacji?

Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Oczywiście, jako pierwsza przychodzi do głowy teoria spiskowa. Wszak, patrząc na statystyki – Unzip files miał już milion pobrań. Oczywiście, tylko niski odsetek użytkowników faktycznie zapłacił za aplikację. Jeżeli jednak założymy, że ofiarą padnie co dziesiąty pobierający i pomnożymy to razy tysiąc złotych, inkasowanych co roku z kieszeni użytkownika, dawałoby nam to sto milionów (!!!) złotych rocznie dla developera. Google, jako właściciel sklepu, inkasuje z tego 30 proc., a więc – 30 mln zł rocznie. Oczywiście Unzip files nie znajdziemy już w Sklepie Play, jednak ile jest tam podobnych mu aplikacji? Nie wiadomo. Przyznacie jednak, że zaczynamy mówić tu o sumach, po które warto się schylić i pozwolić takim aplikacjom działać przynajmniej przez chwilę, dopóki nacisk konsumentów i mediów nie zmusi do ich usunięcia.