Google Play z porównywaniem aplikacji. Teraz łatwiej będzie odkrywać nowe produkty

Nie będę ukrywał, że nie należę do największych miłośników sklepu Google Play. Od lat panuje tam chaos, którego ogarnąć się już prawdopodobnie nie da. Algorytmy i ich polecanki dalekie są od ideału — i zamiast faktycznie proponować coś nowego, zapętla się w produkcjach opartych na tych samych zasadach, w tym samym klimacie. Trudno tam mówić o jakiejkolwiek odkrywczości, a redakcja sklepu Google Play jest na tyle powolna, że ich autorskie polecanki trafiają do użytkowników zdecydowanie zbyt rzadko. Ale trudno powiedzieć, by gigant nie wprowadzał absolutnie żadnych zmian w swoim sklepiku — regularnie dba o tamtejsze czystki, co nieco poprawi, a teraz… dodaje zupełnie nową opcję. Porównywarkę aplikacji — nową sekcję, która pozwoli porównać podobne propozycje do oprogramowania, którego kartę właśnie oglądamy.

Google Play z porównywarką aplikacji. Nowa funkcja pozwoli wybrać użytkownikom lepsze jakościowo produkty?

O nowej funkcji jako pierwsza poinformowała ekipa Android Police — i od razu zaznaczę, że najwyraźniej opcja ta nie jest jeszcze dostępna u każdego. Mój Sklep Play nadal się tej sztuczki nie nauczył. Na czym zaś polega wspomniana sekcja z porównywaniem aplikacji? Otóż w karcie produktu który właśnie oglądamy (w zaprezentowanym przykładzie: VLC for Android od Videolabs, czyli jedna z najpopularniejszych aplikacji do odtwarzania multimediów) pod opisem programu pojawia się cała nowa sekcja: porównaj aplikacje (compare apps). A w niej kilka innych aplikacji z tej samej kategorii — czyli w tym konkretnym przypadku, odtwarzaczy multimediów. Znalazły się tam m.in. MX Player, GOM Player, KMPlayer – All Video Player & Music Player. Ale poza podobnymi aplikacjami (to przecież żadna nowość), jest też „tabelka” z porównywarką ich możliwości. Od prostoty użycia, przez liczbę pobrań, na opcjach samej aplikacji kończąc — m.in. możliwość odtwarzania online, streamingu/castowania, wspieranej jakości czy oferowanych kontrolek.

Nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić, aby taka opcja była dostępna dla absolutnie każdej aplikacji dostępnej na platformie Google Play — biorąc pod uwagę tamtejsze tysiące produktów wydaje się to po prostu nie do osiągnięcia. Mimo wszystko nawet w przypadku najpopularniejszych i najlepiej ocenianych aplikacji (umówmy się, że wszystkie wspomniane odtwarzacze multimediów to b. popularne, multiplatformowe, produkty które mają tysiące, a nawet miliony, pobrań na swoim koncie) fajnie widzieć taką funkcję. Zawsze to dodatkowa promocja i spore prawdopodobieństwo, że użytkownicy skuszą się na jakiś powiew świeżości. Coś nowego, coś innego niż dotychczas znali.

Bardzo chętnie zobaczyłbym analogiczne karty porównań dla popularnych gier — nawet w obrębie tego samego gatunku. Ciekawe jakie kryteria porównania by wówczas obrano ;-).

Źródło: Android Police