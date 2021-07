Google Pixel 6 i Pixel 6 Pro będą przełomowe

Google oferuje swoje smartfony od wielu lat. Najpierw były to modele z rodziny Nexusa, a później Pixel. Zawsze jednak czegoś im brakowało do topowej specyfikacji, a mimo tego cena była na poziomie najlepszych modeli na rynku. Wygląda jednak na to, że w tym roku Google Pixel 6 i Pixel 6 Pro (XL zastąpiony został dopiskiem Pro) będą rzeczywiście miały się czym pochwalić, a przy słabszej formie OnePlusa, powinny też cieszyć się sporym zainteresowaniem. Tym bardziej, że Google zamierza podążyć śladami Apple i wydłużyć okres wsparcia dla swoich nowych modeli nawet do 5 lat. Na szczegóły będziemy musieli jednak poczekać do premiery planowanej w październiku tego roku.