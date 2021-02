Google Pixel pomógł uratować nieprzytomnego mężczyznę z przewróconego spychacza

Nasze smartfony są z nami praktycznie przez cały czas – kiedy idziemy na spacer, pracujemy w domu czy też prowadzimy pojazdy. Naturalnym jest więc, że są to urządzenia, które są świadkami wielu wypadków. Producenci, wiedząc to, postarali się zaimplementować w nich funkcje, które mogą pomóc nam, kiedy znajdziemy się w trudnej sytuacji. Szczególnie tyczy się to osób starszych, których smartfony mogą np. wykryć upadek i zawiadomić numer alarmowy. W tym temacie wiele mówi się chociażby o tym, że sprzęty Apple potrafią ratować życie (głównie dlatego, że Apple się tym chwali), więc tym razem Google pokazało, że wcale nie jest gorsze w wyposażaniu swoich urządzeń w systemy, które są nam w stanie pomóc w krytycznej sytuacji.

Google Pixel sam wezwał pomoc do nieprzytomnego kierowcy

Sytuacja zdarzyła się w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Chuck Walker pracował spychaczem na swojej posiadłości. Niestety, maszyna w pewnym momencie osunęła się z krawędzi, lądując do góry kołami w pobliskiej rozpadlinie. Mężczyzna znalazł się więc w bardzo trudnej sytuacji – w trakcie wypadku stracił przytomność, miał połamane żebra i pęknięte kręgi. Przytomność z czasem mu wróciła, jednak wtedy zorientował się, że wydostanie się z przewróconego pojazdu może być bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe w pojedynkę. Telefon w trakcie wypadku znalazł się poza zasięgiem, więc Walker próbował krzykiem wezwać pomoc.