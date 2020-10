Google Pay bez PIN-u w mBanku. Jak potwierdzić transakcję?

Kilka miesięcy temu informowaliśmy Was o pracach związanych z autoryzacją płatności Google Pay powyżej 100 zł na smartfonie — co w czasach pandemii pozwala m.in. na uniknięcie kontaktu fizycznego z terminalem płatniczym w sklepie, punktach usługowych, czy restauracjach. Dziś, tj. 12 października 2020 r. mBank zaczął wysyłać do swoich klientów posiadających rachunki powiadomienia w aplikacji na Androida informujące o wprowadzeniu szybszego i wygodniejszego sposobu płatności z wykorzystaniem Google Pay. Informuje o tym m.in. serwis Cashless, który zamieścił zrzut ekranu z aplikacji z poniższą treścią:

Płacisz zbliżeniowo telefonem? Korzystasz z Google Pay? Od 13 października 2020 r., stopniowo, będzie się zmieniał sposób autoryzacji transakcji w Google Pay. Transakcję zweryfikujesz na swoim telefonie — to bezpieczne i wygodne. Nie musisz już wpisywać kodu PIN na terminalu przy płatności powyżej 100 zł. Wystarczy, że odblokujesz swój telefon, aby potwierdzić swoja transakcję. Możesz to zrobić za pomocą hasła, PIN-u, wzoru odblokowania, odcisku palca lub skanu tęczówki. A potem zbliższysz go do terminala. Odbierasz paragon, potwierdzenie płatności i gotowe!

mBank i Google Pay bez podawania PIN-u na terminalu dla płatności powyżej 100 zł. Wszystko potwierdzicie na swoim telefonie

mBank nie podaje jednak ilu użytkowników będzie mogło skorzystać z tego ułatwienia już jutro i jak będzie wyglądało wdrażanie tego systemu na szeroką skalę. Można jedynie podejrzewać, że falowy charakter udostępniania nowej funkcji może trwać kilka tygodni.

Płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem telefonu wraz z Google Pay, czy Apple Pay to duże ułatwienie — nie tylko w czasie pandemii. Realizowanie płatności bez konieczności noszenia ze sobą karty płatniczej, czy portfela przydaje się w wielu sytuacjach. Autoryzacja płatności w Google Pay, także na kwotę ponad 100 zł na smartfonie wymaga teraz tylko potwierdzenia na telefonie np. przez odcisk palca, co jest też znacznie szybsze niż wpisywanie PIN-u na terminalu. W przypadku Apple Pay nie ma takiego ograniczenia, więc to dobry ruch ze strony instytucji oferujących te płatności. Z podobnych rozwiązań korzysta już część posiadaczy rachunków w BNP Paribas. Na ten ruch czekają zapewne klienci innych banków, którzy oferują płatności z wykorzystaniem Google Pay, jednak wciąż wymagają tradycyjnej autoryzacji w czasie płacenia.