Google znowu wybiera, co można krytykować, a co nie. Kasuje tysiące opinii o Robinhood

To oczywiście nie spotkało się z aprobatą użytkowników, którzy dali wyraz swojej frustracji na Play Store. W ciągu jednej nocy aplikacja z 4 gwiazdek spadła do jednej. W mojej opinii, były to recenzje uzasadnione, w końcu jak inaczej ocenić aplikację do tradingu, przez która nie pozwala kupować ani sprzedawać akcji? Google jednak jest innego zdania i w jednej chwili wyrzuciło do kosza ponad 120 tysięcy (!) opinii użytkowników, przywracając Robinhooda do 4 gwiazdek.

Jeżeli tak to ma być, to proponuję wyrzucić ten system do kosza

Moje podstawowe pytanie brzmi – po co do dyspozycji użytkowników oddawany jest system ocen aplikacji, jeżeli ci nie mogą przez niego… ocenić aplikacji. Oczywiste jest bowiem to, że Google ma interes w tym, żeby najpopularniejsze aplikacje były często instalowane, więc autorytarnie podtrzymuje ich dobre oceny. To już bowiem nie pierwszy raz, kiedy gigant pokazuje, że sprawiedliwość musi być po jego stronie. W maju zeszłego roku Google usunęło 8 milionów (!!!) negatywnych recenzji Tiktoka, podnosząc jego rating z jednej gwiazdki do 4.

Jeżeli jednak użytkownicy mogą wyrażać swoją opinię tylko, jeżeli jest ona zgodna z tym, czego chce Google, to może zrezygnujmy z tego. Ustalmy ocenę takich serwisów jak Facebook i TikTok czy aplikacji pokroju Robinhood na 4 gwiazdki, bo wiadomo, że Google niżej im spaść nie pozwoli i nie bawmy się w to, że userzy mają jakikolwiek głos w dyskusji.