Google nie otrzyma adresów IP użytkowników Apple za pośrednictwem Bezpiecznego Przeglądania

Bezpieczne Przeglądanie Google wkrótce bez dostępu do danych użytkowników iOS

Apple wykorzystuje narzędzie Safe Browsing od Google, które jest ogromną bazą danych gromadzącą potencjalnie niebezpieczne dla użytkowników adresy stron internetowych. Gdy tam zajrzą — zaoferuje odpowiednią informację, by przestrzec przed podawaniem danych. Proste literówki, niesamowicie podobne do siebie znaki, to internetowy standard. Dotychczas Google miało dostęp do adresu IP użytkowników korzystających z tej funkcji, ale wraz z iOS 14.5 ma się to zmienić. Apple będzie przekierowywać cały ruch z Bezpiecznego Przeglądania przez ich własne serwery, stając się tym samym pomiędzy Safari, a Google. W ten sposób zabezpieczą informacje na temat użytkowników.

Wersja beta Chrome na iOS zabezpieczy karty incognito biometrycznie

A skoro już jesteśmy w temacie Google, Apple i przeglądania internetu — warto wspomnieć o bardzo fajnej nowości, która trafiła do iOSowego wydania Google Chrome. Teraz można będzie zaserwować dodatkową warstwę zabezpieczeń dla kart otwartych w trybie Incognito. Po przełączaniu się tam ze „zwykłych” zakładek urządzenie poprosi o dodatkową weryfikację odciskiem palca / skanem twarzy, w zależności od tego, na jakim urządzeniu będziemy je uruchamiać. Stosowną opcję można uruchomić w Ustawieniach prywatności przeglądarki. Czy nowa funkcja znajdzie uznanie wśród użytkowników? Czas pokaże — mimo wszystko dodatkowych zabezpieczeń nigdy za wiele. Tym bardziej tych opcjonalnych, do korzystania z których nikt-nikogo nie zmusza.