Współpraca Microsoftu i Google oznacza wiele aplikacji najwyższej jakości w Sklepie Play

Współpraca Microsoft i Google ma na celu pomoc przyniesienia większej liczby progresywnych aplikacji internetowych na urządzenia z system Android. Oczywiście wydarzy się to za sprawą Sklepu Play. Wiemy, że aplikacje zbudowane przy użyciu narzędzia PWABuilder od Microsoftu będą korzystać z narzędzia i biblioteki Google Bubblewrap. Sprawia to, że dostępne staną się dla nich całkowicie nowe funkcje oraz standardy skrótów związanych m.in. z powiadomieniami.

Microsoft i Google zwiększą liczbę aplikacji w Sklepie Play

Nowe standardy skrótów internetowych oraz ulepszenia powiadomień typu push to jedno. Aplikacje zyskają również w kwestii warstwy wizualnej. Aplikacje internetowe mają dzięki temu wszystkiemu być niemalże nieodróżnialne od tych natywnych. Co ciekawe, wprowadzenie tych zmian nie będzie bardzo skomplikowane. Microsoft zapewnia, że wdrażanie ich należy do zdecydowanie prostych czynności, szczególnie biorąc pod uwagę, jak dobre mają być rezultaty tychże działań.

Może i wdrażanie zmian jest proste, ale nie oznacza to, że możemy spodziewać się ich niemalże od razu. Będziemy musieli chwilę zaczekać zanim otrzymamy aplikacje, które faktycznie będą korzystały z nowych funkcji. Z czasem jednak aplikacji o wysokiej jakości pojawi się bardzo dużo, co powinno zdecydowanie ucieszyć użytkowników urządzeń z systemem Android. Współpraca Gogle i Microsoftu przysłuży się wszystkim stronom. Twórcy dostaną nowe powody do wykorzystywania narzędzi Microsoftu, Google otrzyma większą liczbę programistów gotowych do wytwarzania przyjaznych aplikacji w systemie Android.

Dla konsumentów oznacza to przede wszystkim zyski i profity. Połączone siły Microsoftu i Google gwarantują nam aplikacje o najwyższej jakości i to w sporej liczbie. Większa liczba apek, które najzwyczajniej w świecie będą świetnie dopracowane i będą oferowały szereg nowych możliwości sprawi, że użytkownicy urządzeń z systemem Android będą mieli nie tylko większy wybór, ale i dużo korzystniejszy jakościowo. Już wkrótce przekonamy się, jak bardzo rozszerzy się oferta dostępna w Sklepie Play i jak wielu użytkowników tej biblioteki będzie korzystało z nowych możliwości. I czy faktycznie będą tak zadowoleni, jak są w we wspólnych wizjach Microsoftu i Google. Oby faktycznie tak było.

Źródło: Engadget