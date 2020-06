Google Meet wkrótce także w Gmailu na smartfonach

Google Meet wkrótce także w mobilnych aplikacjach Gmail

Google idzie za ciosem i gdzie tylko może, tam wrzuca Google Meet. W czasach pracy zdalnej, w czasach kiedy coraz częściej sięgamy po rozmaite internetowe komunikatory — firma nie chce zostać z tyłu. Popularność Zooma, Teamsów i spółki dała gigantowi do myślenia i postanowił działać. Efekt jest odczuwalny już teraz, a na tym jeszcze nie koniec. Bo w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się nowej zakładki w poczcie Gmail na smartfonach i tabletach, która przeniesie nas do listy nadchodzących „spotkań” w Google Meet. Będzie to forma skrótów, które przeniosą nas do faktycznego komunikatora. Tam jednak będziemy mogli podejrzeć informacje o rozmowie, wybrać typ połączenia (audio / wideo) oraz opcję dzielenia ekranu.

Wielki przycisk wygląda… paskudnie — zwłaszcza z perspektywy użytkowników, którzy nie korzystają z Google Meet. Ale szczęście w nieszczęściu, że ten wielgaśny przycisk będzie można ukryć w ustawieniach, odznaczając tam zakładkę Meet.

