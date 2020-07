Google zdaje się ostatnio całkiem mocno inwestować w dział związany z nawigacją, ponieważ nie ma tygodnia, by Mapy Google nie otrzymały jakiejś przyjemnej aktualizacji. A to dostaną integrację z YT Music, a to Google zaimplementuje do nich pokazywanie nowych rodzajów tras, czy informacje o tym, które miejsca są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Za zmianę można też uznać próbę zastąpienia ludzkiego lektora komputerowym, ale ta na szczęście okazała się nieudana. W każdym razie – w tym tygodniu Mapy otrzymują aktualizację zmieniającą wygląd interfejsu w Android Auto.

Nowe Google Maps – teraz będzie czytelniej

Zmiana nie jest drastyczna i osoby, które miały choć trochę do czynienia ze „starym” interfejsem nie będą miały problemu by odnaleźć się w nowym. Został on przeprojektowany w taki sposób, by zajmować teraz mniej miejsca na ekranie, co bardzo dobrze widać w trybie horyzontalnym.