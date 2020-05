Nowości Google Lens: napisz odręcznie, sfotografuj, a aplikacja zamieni odręczne pismo na tekst

Wiele zależy od tego, jak ten tekst jest napisany

Kopiowanie ręcznie napisanego tekstu już działa, ale… no pewnie że jest „ale”. Chyba nie spodziewacie się, że we wczesnej fazie projektu będzie on działał idealnie. Niestety — sporo tutaj zależy od stylu i charakteru pisma. Dlatego Google Lens wciąż nie będzie rozwiązaniem dla mażących jak kura pazurem znajomych, którzy robią najlepsze notatki z wykładów w okolicy. Mimo wszystko jestem pełen podziwu dla tempa, z jakim Google rozwija to narzędzie — oby tak dalej. A na dokładkę dodam też, że poza rozpoznawaniem tekstu – Google Lens także go odczyta by podpowiedzieć jak powinny one brzmieć. Magia!

Źródło