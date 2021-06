Google korzysta z popularności Androida

Apple AirTag to bez wątpienia jedno z ciekawszych urządzeń jakie zaprezentowano w ostatnim czasie. Korzystając z ogromnej sieci ponad 1,5 miliarda urządzeń z systemem iOS, Apple stworzyło lokalizator, który z dużą dokładnością potrafi określić położenie dowolnego przedmiotu praktycznie na całym świecie (a przynajmniej w jego cywilizowanej części). Na świecie jest tylko jedna firma, która może skopiować to rozwiązanie i wygląda na to, że wkrótce zamierza to zrobić. Mowa oczywiście o Google, który jest autorem systemu Android, obecnego na ponad 3 miliardach smartfonów na całym świecie.

Jak donosi niezawodne XDA Developers, w najnowszej wersji beta usługi Google Play Services (21.24.13) pojawiły się nowe wpisy dotyczące usługi lokalizacji nie tylko telefonów, ale również innych urządzeń. Wszystko wskazuje na to, że Google intensywnie pracuje nad swoją technologią, która pozwoli wykorzystać identyczny koncept jak Apple, czyli lokalizację innych urządzeń przy pomocy technologii Bluetooth i przekazywanie tych danych do sieci przez smartfony mające do niej podłączenie.

<string name=”mdm_find_device_network_description”>Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string>

<string name=”mdm_find_device_network_title”>Find My Device network</string>

Biorąc pod uwagę, że Google Play Services ma praktycznie każdy smartfon z Androidem poza Chinami i jest to usługa aktualizowana przez sklep Google Play, to tylko kwestią czasu jest jak większa część smartfonów na całym globie będzie miała takie możliwości. Z kodu zawartego w pliku APK udało się jeszcze wyczytać, że usługa może nazywać się „Spot”, ale w tej chwili nie jest jasne czy będzie to nazwa marketingowa czy tylko wewnętrzna nazwa projektu nadana w ramach zespołu rozwoju Androida. Więcej szczegółów poznamy zapewne w kolejnych miesiącach.