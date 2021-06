Google jako Koloseum z początków naszej ery. To się właśnie wydarzyło w sobotę w sieci

Niektóre nagłówki były naprawdę poniżej krytyki, przy których taki – Czy 13 czerwca jest niedziela handlowa? Czy sklepy są otwarte? to mały pikuś. Miały zachęcić do wejścia na trybuny zarówno tych, którzy chcą zobaczyć filmik ze zdarzenia, jak i tych, którzy nagle zechcieli poznać kim w ogóle jest ten piłkarz, czy ma rodzinę i co ona na to.

Czy można winić za to te serwisy internetowe? Nie – głównym motorem tych igrzysk są widzowie, gdyby nie oni, nie odbywały by się one w ogóle. Tak działa psychika ludzka od wieków, nieco irracjonalna, bo przecież większość z tych internautów pierwszy raz usłyszała nazwisko tego piłkarza. Tak to działa od wieków nie tylko w sieci, ale i w życiu codziennym. Nie raz zapewne widzieliście różnego rodzaju wypadki i tłumy gapiów utrudniających akcję ratunkową z wyciągniętymi smartfonami, robiącymi zdjęcia i nagrywającymi filmiki.