Google podzieli aplikacje i gry, abyśmy mogli je pobierać szybciej

Czy mówimy o grach, czy o aplikacjach i innym oprogramowaniu, nie da się nie zauważyć, że rozmiary tych programów rosną z każdym rokiem. Dziś nie jest zaskoczeniem, że duża gra AAA waży 200 GB, a gra mobilna – ponad 5 GB. I o ile czasy pobierania nie uległy znaczącej zmianie dzięki temu, że wiele osób ma dziś dostęp do szybkiego internetu. To, co jednak ulega znacznemu wydłużeniu, to czas instalacji programów, zarówno na komputerach, jak i na smartfonach. W przypadku dużych gier producenci często stosują sztuczkę z podzieleniem instalacji na etapy, by na początku zainstalować np. interfejs i początkowe poziomy, żeby gracz mógł szybciej cieszyć się rozgrywką, a resztę oprogramowania doinstalowywać w trakcie, kiedy już gra. Teraz te samą sztuczkę chce zastosować Google, wykorzystując do tego, a jakże, nasze dane.

Google z „Optymalizacją Instalacji Aplikacji” pozwoli szybciej uruchamiać apki?

Nowy pomysł firmy z Mountain View dotyczy przyspieszenia instalacji programów z ich repozytorium. Jeżeli użytkownik uruchomi proces optymalizacji instalacji, to instalator, bazując na tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z aplikacji, wybierze, jakie składniki zainstalować na początku, by jak najszybciej dany program był zdatny do użytku. Jeżeli np. optymalizator zauważy, że większość osób po ściągnięciu danego programu używa kreatora konta i logowania, to te elementy zostaną pobrane i zainstalowane na początku, aby przyspieszyć moment, w którym użytkownik będzie mógł cieszyć się swoją aplikacją.