Po mojemu diabeł tkwi w szczegółach

Oczywiście, finalny kształt umowy poznamy dopiero za kilka dni, ale jestem w stanie się założyć, że będzie ona skonstruowana w taki sposób, by w kreatywny sposób obejść unijne obostrzenia. Dlaczego tak sądzę? Otóż musicie wiedzieć, że w zależności od tego, kto liczy, udziały Fitbita w rynku to obecnie jakieś… 3 proc. I maleją. Czy zwijający się biznes warty jest takiej kwoty? Tak, jeżeli jego przejęcie pozwoli pomnożyć zyski dzięki efektowi synergii. A jaki jest główne źródło dochodu Google, które pozwoliłoby zbalansować taki wydatek? Raczej nie sprzedaż smart-zegarków.

Są to reklamy. To z nich co kwartał Google wyciąga 40 miliardów dolarów przychodu. Wystarczy więc wzrost o 5 proc, by w ciągu 3 miesięcy zakup firmy się „spłacił”. Jeżeli Google nie wykorzysta zebranych danych w bazie firmy, będzie ona miała dla niej znacznie mniejszą wartość i raczej Google nie zaproponowałoby wtedy takiej kwotę zakupu. Sytuacja jest tu troche podobna do przejęcia WhatsApp’a przez Facebook – gigant zapłacił za niego 19 mld dolarów. Było to więcej, niż ktokolwiek inny chciałby zapłacić, ale Facebook wiedział, że dzięki integracji dwóch serwisów jest w stanie zarobić znacznie więcej. Jak będzie z Fitbitem, zobaczymy. Jestem jednak zdania, że Google znajdzie sposób, by dobrać się do tak pożądanych przez siebie danych.

Źródło: 9t05Google