Google od trzech miesięcy zwleka z dodaniem etykiet prywatności w iOS

Firmy takie jak Google, Facebook czy Amazon słusznie nie kojarzą się z prywatnością. Żadna z nich nie ukrywa, że dużą częścią ich zarobku jest monetyzacja danych użytkowników. Jednak jakie konkretne dane są o nas zbierane podczas korzystania z aplikacji? Nad tym się na co dzień raczej nie zastanawiamy. W końcu – czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Apple postarało się więc, żeby nasze oczy widziały nieco więcej. Dlatego też firma wprowadziła w grudniu zeszłego roku tzw. „etykiety prywatności„, które pokazują dokładnie jakie dane konkretna aplikacja o nas gromadzi. Efekt? Porównanie komunikatorów takich jak Messenger, Telegram czy iMessage po prostu miażdży produkt Marka Zuckerberga. Takie bezpośrednie porównania mogą wpływać na wybory konsumentów. Być może to jest właśnie jeden z powodów, dla których

Google nie dodało jeszcze swoich etykiet prywatności w iOS

Nie przeczę, jeżeli chodzi o zbieranie danych, mało które przedsiębiorstwo ma start do firmy z Mountain View. Dlatego też zakładam, że lektura ich etykiet prywatności byłaby z pewnością bardzo pasjonująca. Niestety, nie jest nam dane poczytać jak wielkimi kombajnami informacyjnymi są aplikacje od Google, ponieważ przedsiębiorstwo po trzech miesiącach od wprowadzenia wspomnianych etykiet nie pokwapiło się by uzupełnić informacje o swoich najpopularniejszych programach. Jak podsumował portal Gizchina, lista aplikacji które zostały zaktualizowane od czasu wprowadzenia etykiet, a które nie zawierają informacji nt. prywatności jest dosyć pokaźna. Należą do nich: aplikacja Google’s Search , Google Maps, Chrome, Waze, YouTube, Google Drive, Zdjęcia Google, Google Home, Gmail, Dokumenty Google, Asystent Google , Arkusze Google, Kalendarz Google, Prezentacje Google, Google One, Google Earth, YouTube Music, Hangouts, Google Tasks, Google Meet, Google Pay, PhotoScan, Google Voice, Google News, Gboard i Podcasty Google. Oprócz tego mamy też aplikacje, które od początku grudnia nie były aktualizowane: Translator Google, Google Authenticator, Motion Stills, Google Play Movies i Google Classroom.