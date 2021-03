Google jest do pracy. DuckDuckGo – co najwyżej do zabawy

Opisując moje uwagi do DuckDuckGo, zacznę może jednak od zalet, by nie wyszło, że jest to produkt kompletnie beznadziejny. Przede wszystkim – wyszukiwarka ma wszystko, czego możemy chcieć – wyniki wyszukiwania, grafiki, wideo, mapy czy aktualności. Warstwa graficzna posiada tryb ciemny (Google wciąż się z nim ociąga), a sam proces wyszukiwania przebiega szybko. Oczywistymi zaletami jest też większa prywatność i fakt, że z każdym wyszukiwaniem Google ma o tobie tę jedną informację mniej.

Główny problem to to, że ewidentnie większość witryn projektowana jest pod Google

Znacie pewnie tę sytuację, gdy spieszycie się by coś zrobić i wszystkie rzeczy nieożywione są w zmowie przeciwko wam. No cóż, z DuckDuckGo jest dokładnie tak, z tym, że właściwie jest tak przez cały czas. Jeżeli chodzi o Google, to jeżeli używa się ich wyszukiwarki przez dłuższy czas, zna się pewne sztuczki, by wyszukać to co się chciało. DuckDuckGo również posiada swój zestaw tricków, ale oprócz wyszukiwania na kilku kompatybilnych witrynach z wykorzystaniem „Bangs!’ nie ma tam za wiele rzeczy, które realnie ułatwiałyby to, co w wyszukiwarce najważniejsze – wyszukiwanie. A niestety to okazuje się fajne na początku, kiedy „bawimy” się wyszukiwarką, jednak szybko irytuje, gdy chcemy wykonać za jej pomocą jakąkolwiek poważniejszą pracę. Nie wiem jak wy, ale jeżeli nie znajduję przez wyszukiwarkę swojego własnego artykułu wpisując do niego słowa kluczowe bądź nawet cały tytuł, to można uznać chyba, że coś jest nie tak. Nie chcę się tu nawet rozwodzić nad tym, że w przypadku wyszukiwania w zakładce „aktualności” brak jest nawet największych polskich portali.