5 sytuacji, w których Google Docs rozjeżdżają Office’a

Kopia zapasowa i synchronizacja

Niektórzy mogą uznawać tę cechę Dokumentów Google za wadę i wskażą w tym pojedynku przewagę pakietu Office, ale jeszcze nigdy Google Docs mnie nie zawiodły w kontekście automatycznego zapisywania zmian w plikach oraz synchronizacji plików. To wszystko dzieje się wręcz błyskawicznie, a każda zmiana w pliku jest od razu zapisywana na serwerze. W przypadku aplikacji Office’a możemy włączyć automatyczny zapis w chmurze, ale tempo wykonywania kopii zapasowej bywa zbyt wolne. Co więcej, nawet zapisane manualnie pliki w usłudze OneDrive nie trafiają na inne urządzenia tak błyskawicznie, jak to się dzieje w przypadku Dokumentów Google.

Integracje, rozszerzenia i dodatki