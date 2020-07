Dokumenty Google z ciemnym motywem trafiają do użytkowników

Wyczekiwanie na aktualizacje dodające ciemne motywy powoli zaczyna przypominać czekanie na Duke Nukem Forever. W końcu, po wielu latach wyczekiwania i zwodów, gracze otrzymują produkt (z którego są niezadowoleni, bo jest słaby, ale to już zupełnie inna kwestia), ale co wypatrywali premiery to ich. Tutaj sprawy powinny być znacznie łatwiejsze i biorąc pod uwagę wielką promocję ciemnego trybu dla systemu Android, kompletnie nie rozumiem dlaczego jedne z najważniejszych aplikacji twórców systemu tak długo muszą czekać na „funkcję”, która była tak szumnie zapowiadana i promowana. No ale wszystko wskazuje na to, że jesteśmy już na ostatniej prostej i niebawem ciemny motyw zawita do całego pakietu aplikacji Google Docs!