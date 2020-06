Zasobożerność przeglądarki od Google stała się już przedmiotem memów i żartów na całym świecie. I nie ma co się dziwić, bo kiedy ostatnio odpaliłem tę przeglądarkę, to RAM leżący w mojej szufladzie zaczął się nerwowo pocić. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest kilka. Po części mają na to wpływ kwestie bezpieczeństwa, prerednering, a także sposób w jaki Chrome wydziela każdą nowo otwartą kartę jako osobny proces, aby zawieszenie się jednego wątku nie pociągnęło za sobą całej przeglądarki. Generalnie – Chrome zużywa tyle RAM-u, aby uczynić doświadczenie korzystania z niego jak najbardziej komfortowym i to właśnie te działania w dużej mierze zadecydowały o rynkowym sukcesie programu. Twórcy Chrome wielokrotnie zarzekali się, że planują obniżyć zasobożerność swojego produktu i póki co, udawało im się to raczej średnio. Dlatego za poskromienie apetytu Chrome (i innych programów) wzięli się projektanci Windowsa.

Chrome w Windows 10 2004 zużyje mniej RAM-u

Najnowsza aktualizacja Windowsa nie jest idealna i raczej można ją zakwalifikować do kategorii tych „psujących”. Jest w niej jednak jedna rzecz, która może bardzo pomóc osobom posiadających tańsze komputery z 4 GB pamięci RAM. W dużym uproszczeniu, Microsoft wprowadza do obsługi sterty (pamięć zarezerwowana dla alokacji dynamicznej) nową wartość o nazwie „SegmentHeap” która ma pomóc optymalizować wszystkie aplikacje Win32. Testy przeprowadzone z jej wykorzystaniem na przeglądarce Edge (która bazuje na silniku chromium) pokazały, że można w ten sposób zaoszczędzić nawet 27 proc. pamięci.