Automatyczne grupowanie kart i zwiększenie bezpieczeństwa w Google Chrome

Grupowanie kart w Google Chrome

W Chrome 85 w przeglądarce pojawiała się możliwość grupowania kart na podstawie przeróżnych kryteriów. Użytkownicy musieli jednak wprowadzać zmiany samodzielnie. Od teraz Chrome będzie mógł nas wyręczać. Odkryto nową funkcję w chrome flags o nazwie Tab Groups Auto Create. Niestety na ten moment funkcja w Chromium niczego jeszcze nie zmienia. Opis opcji sugeruje jednak, że dzięki niej przeglądarka automatycznie będzie grupować otwierane karty uruchomione z tej samej domeny. Na początek brzmi to całkiem w porządku. Twórcy zapewne dopiero testują inteligentne grupowanie, poszukując najlepszych rozwiązań. Miejmy nadzieję, że z czasem opcji na automatyczne grupowanie pojawi się więcej, bo opieranie się tylko na domenie to niezbyt wiele.

Google od jakiegoś czasu stara się zwiększyć bezpieczeństwo swoich użytkowników, wprowadzając coraz to bardziej zaawansowane systemy wspierające ten plan. Już od ponad roku Chrome ostrzega lub pobieranie blokuje malware i innego rodzaju „ryzykownych plików”. Google zauważyło wyraźną zmianę. Coraz mniejsza liczba złośliwego oprogramowania przesyłana jest poprzez e-maile, dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom na Gmailu. Teraz Chrome daje użytkownikom opcję przesyłania „niepewnych” plików do specjalnej chmury, w której Google przeskanuje je przeznaczonym do wykrywania zagrożeń oprogramowaniem. Jeżeli skanowanie wykryje jakieś zagrożenia, użytkownik zostanie o tym poinformowany. Wciąż będzie mógł pobrać plik.