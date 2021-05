Niemal zupełnie bez echa przeszła premiera Google Chat dla wszystkich użytkowników Gmaila. Z jednej strony nie dziwię się, historia usług do komunikacji Google pokazała, że dość łatwo rozstawali się z nierokującymi projektami. Z drugiej strony obecny kształt Google Chat pozwala przypuszczać, że to jest właśnie to – kompletna i funkcjonalna usługa do komunikacji w rodzinie, ze znajomymi czy współpracownikami.

Od kilku lat korzystamy w redakcji ze Slacka, ale sprawdzając dziś możliwości usługi Google Chat doszedłem do wniosku, że to doskonały zamiennik darmowej wersji Slacka. Nawet w przypadku rezygnacji Google z niej w przyszłości, w co osobiście nie wierzę, powrót do Slacka będzie zupełnie bezbolesny zważywszy na fakt, że i tak w tej usłudze z czasem tracimy historię komunikacji.

Google po nieudanych próbach z serwisami społecznościowymi – Google Wave czy Google+ oraz komunikatorami typu Hangouts, Allo czy Duo skupił się na dopracowaniu jednej, spójnej i funkcjonalnej platformy do komunikacji Google Chat.