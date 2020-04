Teraz już w aplikacji Google przerobisz fotografie na prawdziwe dzieła sztuki

Art Transfer — nowa funkcja w aplikacji Google Arts & Culture

Dzisiaj w aplikacji na Androida pojawiła się aktualizacja, która pozwala wystylizować zdjęcia według schematów kilkudziesięciu popularnych dzieł sztuki. Aby z niej skorzystać w aplikacji wybieramy ikonkę aparatu, a następnie opcję Art Transfer. Teraz możemy zrobić zdjęcie „na gorąco”, albo zaimportować grafikę z biblioteki urządzenia — wybór należy do nas. W każdym razie po wskazaniu grafiki otwiera się menu z „filtrami”, które możemy nałożyć na nasze obrazki. Tym co wyraźnie odróżnia Art Transfer w Google Arts & Culture, jest opcja zaznaczania fragmentów, które chcemy wystylizować… no i nieco bardziej dosłowna interpretacja oryginałów. Trzeba więc liczyć się z tym, że wiele z nich może okazać się nieczytelnych — ale tutaj z pomocą przychodzi opcja zaznaczania fragmentów, dzięki którym możemy wskazać które elementy mają zostać przerobione. Jak to działa w praktyce — sprawdziłem na kilku zdjęciach krajobrazu. No i co tu dużo mowić: jest bardzo… dosłownie: