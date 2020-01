Envelope to eksperymentalna aplikacja dostępna w tej chwili wyłącznie dla posiadaczy smartfonów Pixel 3a. Program podrzuca użytkownikowi PDF, który po wydrukowaniu składa się w kopertę. Kiedy już włożycie tam telefon, macie dostęp wyłącznie do aparatu i ekranu wybierania numeru. Czy to komuś pomoże? Szczerze wątpię, chyba lepiej szybkim ruchem ustawić w smartfonie tryb „nie przeszkadzać”.

Envelope pobierzecie pod tym linkiem.