Jak w obecnej sytuacji związanej z pandemią wyglądają prace nad nowymi modelami samochodów? Na to pytanie nie padła precyzyjna odpowiedź, ale jak można było się spodziewać: i tak biuro projektowe składa się z setek, jeśli nie tysięcy ludzi różnych narodowości pracujących często z różnych miejsc Świata. Nie ma możliwości by wszyscy byli w jednym miejscu i czasie. Praca w pewien sposób zdalna była więc realizowana od bardzo dawna. Klaus Bischoff wspomniał jednak, że sporą część zadań, szczególnie w początkowym etapie tworzenia, z powodzeniem można realizować zdalnie i obecnie ma to miejsce. Przy pracach na modelach 3D wyzwaniem jest już udostępnienie maszyn o dużej wydajności obliczeniowej. Jednak i w tym przypadku są na to rozwiązania jak zdalny dostęp do takiego PC.