Na taki pojedynek gigantów liczyliśmy! Godzilla vs. Kong tylko rozbudza apetyt na więcej!

Na temat oprawy audiowizualnej już wspomniałem, ale zdecydowanie warto poświęcić jej osobny fragment. Wszystko dlatego, że ścieżka dźwiękowa Junkie XL znakomicie pasuje do filmu i wypełnia te sceny, które powinna. Obawiałem się, że będzie to równie niezapadająca w pamięć kompozycja, co w wielu innych podobnych widowiskach, ale twórca ścieżki dźwiękowej złapał odpowiedni klimat i odtworzył to w kilkunastu utworach.

Kwestia CGI może niektórych irytować, bo obecność efektów specjalnych widać na każdym kroku, ale widownia już chyba do tego przywykłą i większości nie będzie to przeszkadzać. Tym bardziej, że ponownie gra kolorów i świateł jest ucztą dla oka. Jeśli podobnie jak mnie zachwycała Was scena ze spadochroniarzami w „Godzilli”, to tutaj będziecie czuć się jak u siebie w domu. Producenci doskonale wiedzieli w jakim tonie stworzyć film, by wzbudzał emocje, ale nie odstraszał.

Godzilla vs. Kong i MonsterVerse

Największym problemem „Godzilla vs. Kong” jest to, że to film o… Godzilli i Kongu. Jeśli do tej pory ci giganci nie przyciągali Was do kina, to nie jestem w 100% pewien, czy ta produkcja kogoś od razu kogoś przekona do zmiany zdania. Zainteresowanie filmem może być większe, niż poprzednimi, ale nie przygotowano tu nic odkrywczego i zaskakującego, co nagle zmieni sytuację całego uniwersum. Pytanie tylko, czy MonsterVerse potrzebuje tylu nowych widzów, skoro do tej pory radzi sobie całkiem nieźle. Ja napiszę, że potrzebuje po prostu kolejnych tak dobrych filmów.

