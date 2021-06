Sony nie porzuca PS4. Największe hity zapowiedziane dla PS5 trafią także na poprzedniczkę

Ale God of War Ragnarok nie jest jedyną z ważnych dla PlayStation gier, która trafi zarówno na PS5, jak i poprzedniczkę. Wiadomo też nie od dziś, że taki los spotka Horizon Forbidden West (który wciąż budzi ogromne emocje ze względu na wygląd bohaterki) oraz Gran Turismo 7. Z biznesowego punktu widzenia to prawdopodobnie najlepsza z decyzji jaką mogli podjąć, ale jak to wpłynie na same gry?

Przekonamy się dopiero przy ich premierze. Całe to podejście jest o tyle zaskakujące, że przecież Ratchet & Clank: Rift Apart wychodzi już 11 czerwca i dostępny będzie wyłącznie na PS5 — ale patrząc na dotychczasowe materiały z (fenomenalnie wyglądającej) rozgrywki mnie to nie dziwi, PS4 po prostu nie wytrzymałaby tego tempa, albo zabiłaby przyjemność zabawy niekończącymi się ekranami ładowania. God of War Ragnarok i Gran Turismo to gry, które mają do nas trafić najwcześniej w przyszłym roku, a jednak będą dostępne na obie generacje sprzętowe. Oby tylko ostateczne produkty na tym nie ucierpiały, bo projektanci będą musieli podjąć decyzje które pozwolą im poprawnie działać zarówno na starej jak i nowej generacji…

