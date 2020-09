Nie chce mi się wierzyć, że wprowadzając taką opcję systemową osoby odpowiedzialne za nią chociaż raz nie zrestartowały testowego smartfona, by sprawdzić czy zadziała. Nie działa, zarówno po ustawieniu Google Chrome jako domyślnej przeglądarki, jak i Gmail jako domyślnego klienta poczty e-mail, po restarcie iPhone ustawienia wracają do domyślnych ustawień.

No ale, jeśli chcecie się pobawić można to zrobić, w końcu nie co dzień restartujecie smartfony. Aby zmienić domyślnego klienta poczty, trzeba uruchomić z menu – Ustawienia – Gmail lub inna aplikacja pocztowa – Domyślna aplikacja poczty i ustawiamy własną. Podobnie rzecz się ma z przeglądarką.