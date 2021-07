Glovo Premium to usługa, którą platforma stopniowa wprowadza do państw, w których operuje. W zeszłym roku wystartowała ona w Kenii, a w tym roku w kilku innych krajach. Abonament zawitał teraz nad Wisłę, bez większych fajerwerków i ogłoszeń. Informacje o nowej usłudze znajdują się w aplikacji Glovo, gdzie w pasku bocznym pojawiła się nowa ikona zapraszająca do korzystania z oferty Prime. Zainteresuje ona przede wszystkim tych, którzy z aplikacji korzystają regularnie i nie chcą płacić każdorazowo za dostawę. I choć w większości przypadków nie są to duże kwoty, a część lokali oferuje ją za darmo, tak w skali miesiąca może okazać się, że lepszym rozwiązaniem będzie Glovo Prime.

Glovo Prime. Jak to działa?

Glovo Prime to miesięczny abonament pozwalający na skorzystanie z nieograniczonych darmowych dostaw z restauracji i sklepów w kraju. Subskrypcja kosztuje 12,99 zł miesięcznie. Jeśli korzystacie z Glovo przynajmniej kilka razy w miesiącu, taka oferta może okazać się dużo lepszym rozwiązaniem, niż każdorazowe opłacanie dostawy. Firma wprowadza jednak pewne ograniczenia. Darmowa dostawa w ramach Glovo Prime obejmuje zamówienia z restauracji powyżej 20 zł. W przypadku zakupów spożywczych kwota ta rośnie do 60 zł.

Pamiętać też należy, że Prime obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym dokonano zakupu subskrypcji — a więc nie można z niego korzystać na zagranicznych wyjazdach. Lokale gastronomiczne i sklepy objęte programem Prime mogą się różnić w zależności od lokalizacji. W Warszawie jest ich naprawdę sporo i miałem trudności w znalezieniu takich, które Prime’a nie wspierają. W zlokalizowaniu lokalu, w którym zamówicie jedzenie/zakupy z darmową dostawą w ramach Glovo Prime pomaga fioletowa odznaka. Ważną informacją jest też brak długoterminowanych zobowiązań. Z Glovo Premium można zrezygnować w dowolnym momencie.