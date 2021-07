Gimbal do smartfona – czym jest? Jaki gimbal do smartfona wybrać? Oto nasz ranking TOP 5 urządzeń na 2021 rok!

Wartym polecenia gimbalem do smartfona jest Zhiyun Smooth 4, który będzie działał na jednym ładowaniu około 10 godzin, a za wygodę użytkowania odpowiada nieźle pomyślane pokrętło, które pomaga operować ostrością i zoomem – a to pozwala osiągnąć ciekawe efekty wizualne podczas kręcenia materiału wideo. Do tego bardzo dobra jakość stabilizacji obrazu. Przy użyciu tego sprzętu można też całkiem nieźle śledzić obiekty w kadrze.

FeiyuTech Vimble One

Niedrogim, ale dobrze działającym gimbalem do smartfona jest FeiyuTech Vimble One. Jest zgrabny i niewielki, przez co bardzo mobilny, a co za tym idzie wygodny w transporcie. Oferuje niezłą stabilizację i komplet dodatkowych trybów, tak istotnych w dodatkowych stabilizatorach. Aplikacja Feiyu On to natomiast sporo dodatkowych trybów, dzięki którym w pełni wykorzystacie możliwości sprzetu. FeiyuTech Vimble One kupicie w tej chwili za około 170-180 złotych.

Zhiyun Smooth-X