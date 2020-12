Zacznijmy od nowego planu w ofercie na kartę. Do tej pory głównym planem w ofercie na kartę Virgin Mobile był plan za 25 zł miesięcznie – #GIGADAJE, obejmującym nielimitowane wiadomości SMS, nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz 15 GB transferu danych na start.

W planie tym Virgin Mobile nagradza za staż dodatkowym transferem, który po pół roku rośnie do 20 GB, po roku do 25 GB, a po dwóch latach do 30 GB.

Nowy plan to #GIGAMAKS za 30 zł, w którym oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS dostajemy od razu 30 GB, więc za 5 zł więcej miesięcznie nie musimy już czekać dwóch lat na taką paczkę, jak ma to miejsce w planie #GIGADAJE.

Przechodząc do promocji, każdy nowy klient w ofercie na kartę może aktywować sobie promocję, w której dostanie do wykorzystania aż 100 GB transferu danych. Promocja obejmuje wszystkie plany, a więc wspomniane wyżej plany za 25 zł i 30 zł oraz te tańsze za 9 zł miesięcznie oraz 7 zł na tydzień.

Niestety wraz z pojawieniem się planu #GIGAMAKS zniknął z oferty najtańszy pakiet #MINI3 za 3 zł miesięcznie, w którym mogliśmy korzystać z 30 minut na rozmowy, 30 wiadomości SMS oraz 300 MB transferu w miesiącu.

Jak włączyć tę promocję? Wystarczy zakupić dowolny starter Virgin Mobile, aktywować go wykonując pierwsze połączenie i wpisać na klawiaturze kod *222*100#. Paczka 100 GB danych będzie do wykorzystania aż do 31 marca 2021 roku.