G.I. Joe: kilkanaście odcinków kultowego serialu animowanego teraz obejrzysz za darmo!

Jako że to oficjalny kanał Hasbro, nie uświadczymy w nich, niestety, ani polskiego lektora, ani nawet napisów. Ale to YouTube — można więc skorzystać chociaż z opcji automatycznej transkrypcji — a jeżeli nie czujecie się zbyt mocni w angielskim, zawsze możecie skorzystać z tamtejszej opcji automatycznego tłumaczenia. Nie będzie ona tak wygodna jak przygotowane przez profesjonalnych tłumaczy napisy, ale myślę, że będzie w zupełności wystarczająca. No nic, to ja uciekam oglądać. Swoją drogą — jestem w szoku jak ładnie zremasterowano tę animację, w dostępnym na YouTube 1080p G.I. Joe prezentuje się przepięknie!

