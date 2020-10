Polski Ghostrunner jest lepszy niż się spodziewałem, ale już wiem, że jestem za stary na takie gry

Jestem na to za stary

Była beczka miodu, to teraz łyżka dziegciu, przez która szybko straciłem frajdę z grania w Ghostrunner. Nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy to wina moich drewnianych palców i braku skilla (ale uznajmy, że tak), czy niedoskonałości w systemie sterowania, ale ginąłem na potęgę (szczególnie grając na padzie od PS4 podłączonym do PC). Oczywiście wierzę, że są gracze, którzy pokonają te same fragmenty grając na konsolowym komputerze jedną dłonią i patrząc w sufit, ale to nie jest gra dla wszystkich. To często taniec cybernetycznego ninja, który nie wybacza nawet małego potknięcia. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby ostateczne przejście fragmentu, w którym się zaciąłem, dawało mi jakąś satysfakcję. A nie dawało, wywoływało natomiast tę nieprzyjemną frustrację, sprawiało że zapominałem o ładnej grafice, fajnie zaprojektowanym świecie i opowieści. Bo noga ześlizgnęła mi się ze ściany, bo pocisk który nie powinien mnie dosięgnąć, trafił bezbłędnie. Bo przeciwnicy stali nieruchomo i byli cholernie celni mimo moich uników. Ale to moje własne odczucie i część z Was na pewno odbierze to wszystko zupełnie inaczej – wysoki poziom trudności i wymagające fragmenty staną się kluczowym elementem gry, które będą Was przy niej trzymać, zmuszać do powrotów i przechodzenia kolejnych etapów tak czysto, by nie zaliczyć ani jednej śmierci lub ograniczyć je do minimum.