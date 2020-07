Assassin’s Creed w Japonii o którego prosiliście. Ghost of Tsushima – recenzja

Ghost of Tsushima: słowem wstępu

Ghost of Tsushima jest tytułem na który czekałem od pierwszych zapowiedzi — a te miały miejsce kilka dobrych lat temu. Kolejne materiały marketingowe mocno zaostrzały apetyt, a biorąc pod uwagę moje wielkie zaufanie do ekipy Sucker Punch odpowiedzialnej za grę — to tytuł do którego premiery odliczałem i odliczałem i kiedy już zasiadłem do tego świata: byłem przepełniony skrajnymi emocjami. Z jednej strony — nie potrafiłem ukryć zachwytu i podziwu dla całego piękna które mnie tam spotkało, z drugiej — irytacji. Bo elementów które drażniły mnie podczas rozgrywki tam nie zabrakło. Zaraz do nich dojdziemy.

Ghost of Tsushima: otwarty świat w realiach XIII-wiecznej Japonii

XIII-wieczna, feudalna, Japonia od lat rozpala wyobraźnię wielu twórców — dlatego tak często widujemy ją na kartach komiksów czy w filmach. Sucker Punch postanowili wziąć jej bardzo trudne czasy pod lupę i stworzyć grę, która pozwoli nam stawić czoła najeźdźcom: sprytnym, bezwzględnym i pewnym siebie Mongołom. Oczywiście nie jest to gra historyczna — poza realiami, sporo tam inwencji twórców, mechanik oraz opowieści, które pozwolą zapewnić przyjemną przygodę graczom. I myślę, że wyszło im to naprawdę zręcznie — choć nie ukrywam, że główny wątek okazał się dla mnie dość… mało emocjonujący. Walka z mongolskim przywódcą to opowieść co najwyżej akceptowalna i pewnie szybko o niej zapomnę. Dużo bardziej zapadają w pamięć historie przypadkowo napotkanych mieszkańców wyspy, którym mamy możliwość niesienia pomocy i dbanie o szczęśliwe zakończenie ich trosk. Aha — spory minus też za brak opcji pomijania scenek fabularnych, ale znając życie — ekipa z SP w ten sposób maskowała ekrany ładowania, których w Ghost of Tsushima jest naprawdę mało, a kiedy już zdarzy im się pojawić, to są wyjątkowo krótkie.

Ghost of Tsushima: duża mapa, mało znaczników

Nie jestem pierwszym ani ostatnim który porówna Ghost of Tsushima do serii Assassin’s Creed. To ona od wielu lat wyznacza standardy dla gier z otwartym światem, których mapy każdorazowo najeżone są setkami rozmaitych znaczników na mapie. I jeżeli macie ich serdecznie dość, to mam dla Was doskonałą wiadomość: tutaj jest ich jak na lekarstwo. Standardowy widok mapy jest oszczędny i pokazuje wyłącznie najważniejsze cele ku którym będziemy zmierzać. Próżno tam szukać znajdziek czy punktów widokowych. Te będziemy odkrywać samodzielnie, albo — wraz z rozwojem historii i zdobywanymi punktami doświadczenia — będziemy mogli wykupić wskazówki jak do nich dotrzeć. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy — mapy najeżone znacznikami często mnie porażają.

Ale kiedy jesteśmy już przy mapie, to pozwolę sobie też odrobinę ponarzekać. Bo jako że tereny są ogromne, a szybkie podróże ograniczone do kilku kluczowych lokacji nie pomagają specjalnie w szybkim ich przemierzaniu. Nie ukrywam też, że nie jestem specjalnym fanem tamtejszej „mapki”. Rozumiem chęć rezygnacji ze standardowej dla gier nawigacji i na swój sposób doceniam zabieg artystyczny, w ramach którego odpowiedni kierunek wskazuje nam wiatr, ale zdecydowanie NIE JEST to najwygodniejsza z opcji. Zresztą znaczniki przy poszukiwaniu bohaterów czy miejsc także były wyjątkowo niewygodne.

Ghost of Tsushima: bez walki się nie da. A tej do ideału daleko

Eksploracja, wspinaczka, wieszanie się na linie, przedzieranie przez szczeliny — wszystko to jest istotnym elementem zabawy, ale nie oszukujmy się. Najbardziej emocjonujące i tak są walki. A tutaj, mimo imponującego drzewka technik, postaw i sztuczek — twórcy najzwyczajniej w świecie się nie popisali. Kiedy stajemy z wrogami twarzą w twarz, walka opiera się o kilka prostych komend: dwa rodzaje ataków, unik oraz blok. Standard i nie standard — nie brakuje slasherów które z tej prostej mechaniki zrobiły doskonałą zabawę. Tej do ideału bardzo daleko — nawet kiedy odblokujemy nowe umiejętności. Nawet jeżeli umówmy się że jestem wybredny / wymagający / czepialski (niepotrzebne skreślić) i fajność walk to w dużej mierze rzecz gustów, to trudno przejść obojętnie nad tym, że gra nie oferuje opcji zablokowania się na jednym przeciwniku. Przy bardziej zatłoczonych pojedynkach potrafi zamienić się w koszmar, bo przy unikach bohater sam przełącza się na innych wrogów, a różne typy przeciwników optymalnie bije się z innymi postawami. No i robi się nieprzyjemnie, o tym że kamera potrafi zwariować i nie ma możliwości jej wyśrodkowania jednym poleceniem nawet nie wspomnę. Ogromne niedopatrzenie. Na plus — kilka rodzajów przedmiotów które pozwalają rozproszyć wrogów czy ułatwić pojedynki — w tym kunaie, bomby dymne, bomby wybuchowe itd.

Jeżeli zaś chodzi o strzelanie z łuku czy zatrutych strzałek — tutaj sprawy mają się znacznie lepiej. Moim ulubionym typem zabójstw i tak było skradanie, rozpraszanie, odciąganie wrogów i ciche ich „zdejmowanie”. I choć, nie ukrywam, liczyłem na dużo więcej w tym aspekcie, bo wyobrażałem sobie Ghost of Tsushima jako takie Tenchu na sterydach w tym temacie, to trudno się do czegokolwiek przyczepić. Ten element został wykonany poprawnie i wypada naprawdę fajnie. ZNACZNIE lepiej niż bezpośrednie starcie z przeciwnikami.

Ghost of Tsushima: ta gra jest przepiękna. PRZEPIĘKNA

Jako że na ostatniej prostej moje zwykłe PS4 odmówiło posłuszeństwa, dzięki uprzejmości PlayStation Polska (dzięki!) miałem możliwość ogrania Ghost of Tsushima na PlayStation 4 Pro. I nie wiem na ile w tym magia lepszej konsoli, a na ile sztuczki magików z Sucker Punch, ale gra prezentowała się przepięknie. Tamtejsze krajobrazy, zabawa światłem, to postacie, architektura — wszystko było dopieszczone do granic. W trybie fotograficznym można szaleć godzinami i nieustannie wzdychać do tego, jak to wszystko cudownie wygląda, ale (w przeciwieństwie do niektórych gier) — nie tylko w nim. Ta gra prezentuje się magicznie — a przez to że ekipa regularnie bawi się światłem i złote godziny przeżywamy tam często, całość nabiera jeszcze więcej blasku. Zresztą: zobaczcie sami.