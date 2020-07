Nie ma mowy o powrocie do androidowych kontrolek

Takie zapewnienia brzmią dziś dosyć komicznie, w perspektywie tego, że pierwsze co robię podczas konfiguracji telefonu, to właśnie przestawienie go na obsługę gestami (jeżeli nie ma jej jako domyślnej). Co na to wpłynęło? Kilka powodów. Przede wszystkim – sam sposób kontrolowania systemu w ten sposób został zdecydowanie dopracowany, a przynajmniej w telefonach, które miałem okazję używać. Po drugie, gesty są dużo wygodniejsze na dużych telefonach, które i tak trzeba używać trzymając je oburącz. Fakt, że komendę „powrót” mogę wywołać lewym kciukiem w dowolnym miejscu lewej krawędzi, a nie sięgać za każdym razem do kontrolek na dole okazał się większym usprawnieniem niż chciałbym to przyznać. Finalnie, dzięki takiemu sposobowi nawigacji z urządzenia jestem w stanie korzystać… szybciej. Wielozadaniowość i obsługa kilku aplikacji na raz jest znacznie prostsza, a przy tym – popełnia się mniej błędów i misclicków.

Nie ma mowy o powrocie

Kiedy biorę do ręki jeden ze starszych telefonów, który nie obsługuje gestów, jest mi po prostu… ciężko go używać. I być może teraz powiecie, że przesadzam i że to tylko sposób nawigacji po systemie. Ja jednak patrzę na to w inny sposób – jako na małą, drobną wręcz zmianę, której wpływ na sposób użytkowania telefonu jest jednak bardzo duży. Choć niechętnie to przyznaję – Apple wdrażając gesty w iPhone X w 2017 r. miało rację co do kierunku rozwoju interakcji człowieka i telefonu. Dziś nie wyobrażam sobie powrotu do tradycyjnych, androidowych kontrolek, pomimo, iż używałem ich przez prawie 10 lat.

Przejście na gesty pokazało też, że w kwestii rozwoju mobilnego oprogramowania nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa. Ich następców może być kilku – głos, gesty powietrzne, bądź (jeżeli zabierze się za to Elon Musk) być może nawet bezpośrednie połączenie do mózgu. Co obstawiacie?