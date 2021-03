Jakich byście nie mieli planów na to poniedziałkowe popołudnie, raczej nie były tak dziwaczne jak moje. Dziś odbyła się premiera sztuki teatralnej „AI: When a Robot writes a play” wystawionej przez praski Švanda Theatre. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie to, że tytuł sztuki zdradza jej autora. Sztuka jest bowiem wynikiem eksperymentu czeskich naukowców, którzy użyli generatora tekstu GPT-2, stworzonego przez firmę Elona Muska OpenAI. Jeśli więc ktoś z Was robił coś dziwaczniejszego niż oglądanie po czesku teatru telewizji napisanego przez komputer, piszcie w komentarzach ;)