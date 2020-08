GeForce RTX 3090 za 1399 USD

Kilka dni temu pojawiło się nieco informacji na temat konfiguracji nowych kart graficznych NVIDIA, a teraz mamy pierwsze zdjęcia i prawdopodobne ceny. Wszystko za sprawą twittów osoby posługującej się nickiem „James”, która opublikowała fotografie karty, która rzekomo ma nazywać się GeForce RTX 3090. Na tle niemal topowego modelu RTX 2080 wygląda wręcz monstrualnie. Zgodnie jednak z wcześniejszymi renderami, to faktycznie może być karta oparta na architekturze Ampere. System chłodzenia robi niebagatelne wrażenie, a składają się na niego dwa wentylatory umieszczone po obu stronach karty oraz ogromny radiator.

Obawiam się, że część użytkowników może być problem z włożeniem tego kolosa do swojej obudowy, bo zajmie nie tylko 3 sloty (zwróćcie uwagę na „śledź” mocujący) ale też jest całkiem długa. Co ciekawe producenci zasilaczy szykują już nawet specjalny kabelek wyposażony w 12 pinów, który będzie miał za zadanie dostarczyć tym kartom odpowiedniej dawki energii. Z drugiej strony może to być rozwiązanie dla słabszych modeli, bo RTX 3090 może skorzystać z dwóch standardowych gniazd 8-pin, które gwarantują 300W mocy.

Wracając jednak do samej karty, jak już wcześniej wspominałem ma ona mieć bagatela 24 GB pamięci VRAM GDDR6X z taktowaniem, które pozwoli na przekroczenie przepustowości 1 TB/s. Jak można się jednak było spodziewać, za taką konfigurację trzeba będzie odpowiednio zapłacić, a według naszego „donosiciela” będzie to 1399 USD. Sporo więcej niż kosztował RTX 2080 Ti na starcie (999 USD), ale i wydajność może być wyraźnie większa. NVIDIA zapowiada, że nowe karty będą rewolucją, więc może faktycznie coś jest na rzeczy.

Słabsze karty z serii RTX 30×0 też będą drogie

Ciężko odnosić się do cen nowych kart nie znając ich wydajności, ale patrząc na ich odpowiedniki pod względem nazewnictwa, nowa seria będzie droższa. Według przecieków za model RTX 3060 będzie trzeba zapłacić 399 USD (349 USD za RTX 2060 w dniu premiery), za RTX 3070 będzie to już 599 USD, a za RTX 3080 aż 799 USD. W tych dwóch ostatnich przypadkach to o 100 USD więcej niż za odpowiedniki tych kart z serii RTX 2000. To jednak nie są jeszcze potwierdzone informacje, a wiele może się zmienić po tym jak AMD pokaże swoją kartę graficzną, która ma dorównać pod względem wydajności topowym modelom NVIDIA.